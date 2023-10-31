Чоловікам загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Правоохоронці Одеської області викрили схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон та затримали її організаторів. Ними виявилися місцевий священик, стоматолог та безробітний, які за гроші оформлювали документи про непридатність, повідомили у вівторок, 31 жовтня, у прес-службі поліції Одеської області.

Зловмисників затримали після спорядження одного з клієнтів усім необхідним для виїзду з України. Троє чоловіків отримали гроші на криптогаманець, передали ухилянту документи та проконсультували його щодо поведінки у пункті пропуску. Яким саме пунктом чоловік мав скористатися, у поліції не уточнили.

«За грошову винагороду в розмірі 7,5 тисяч доларів США зловмисники обіцяли ухилянтам оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку, що сприяло б їхньому подальшому безперешкодному виїзду за кордон. Таку можливість вони пояснювали клієнтам своїми зв’язками у міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки», – повідомили у прес-службі поліції Одещини.

Священнослужителю, стоматологу та безробітному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Водночас у поліції не уточнили, до якої церкви належить священик.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1,5 млн грн. Двом іншим – цілодобовий домашній арешт.