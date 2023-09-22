В ДТП травми отримали ще двоє людей

На околиці Івано-Франківська вранці 22 вересня трапилася аварія. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажним. До ліквідації ДТП залучали рятувальників, аби дістати двох потерпілих із зім'ятого авто. За попередньою інформацією поліції, в аварії є один загиблий.

ДТП трапилася на автодорозі Марківці – Черніїв, що на околиці Івано-Франківська. На відрізку дороги утворився чималий корок.

«Рятувальники деблокували двох людей, яких затисло в автомобілі, та від’єднали клеми акумуляторної батареї з двох транспортних засобів, щоб запобігти пожежі. Також змили паливо з проїжджої частини автодороги», – повідомило управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

На місці працювали три бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією від отриманих травм помер 38-річний чоловік. Ще один чоловік отримав легкі травми, і після надання першої медичної допомоги відмовився від госпіталізації. Також до обласної клінічної лікарні медики доставили травмовану жінку, повідомляє місцеве видання «Галка».

В поліції факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини). У водіїв обох автомобілів взяли зразки на встановлення алкоголю в крові. Триває слідство.