ДТП сталася поблизу міста Косів

Смертельна аварія трапилася на Прикарпатті увечері 20 вересня. В ДТП поблизу міста Косів загинув водій автомобіля. Щоб дістати тіло з транспорту, який впав у прірву, викликали рятувальників.

Смертельна ДТП трапилася о 20:00 в селі Соколівка Косівської громади. Очевидці повідомили про аварію в рятувальну службу та медикам швидкої допомоги. Коли рятувальники прибули на місце, то з'ясували, що водій автомобіля з'їхав в прірву, і вже не подає ознак життя.

«Працівники 14-ї пожежно-рятувальної частини міста Косів та вогнеборців місцевої пожежної команди села Яворів за допомогою спеціальних інструментів дістали тіло із машини», – повідомила пресслужба ДСНС Прикарпаття в четвер, 21 вересня.

Загиблого передали працівникам поліції. Тіло водія направлять на експертизу, аби дізнатися остаточну причину смерті. Також візьмуть зразки крові для встановлення алкоголю в крові. Правоохоронці факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини).