В автомобілі водій перебував сам

На Прикарпатті в неділю, 17 вересня, трапилася смертельна аварія. В ДТП поблизу Яблунева загинув 20-річний водій. Поліція попередньо встановила, що чоловік розігнав автомобіль, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де авто перевернулося.

Про смертельну ДТП правоохоронців повідомили очевидці близько 4:30 ранку 17 вересня. Аварія трапилася в на ділянці дороги Яблунів – Делятин в Яблунівській територіальній громаді.

«Слідчо-оперативна група встановила, що 20-річний водій автомобіля Geely Maple рухався в напрямку селища Яблунів, Косівського району. На прямій дорозі не обрав безпечної швидкості, раптово не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Від ударів чоловік отримав важкі травми і помер на місці», – повідомили в поліції Івано-Франківської області в понеділок, 18 вересня.

Правоохоронці встановили, що пасажирів в транспортному засобі не було. Тіло загиблого водія направили на експертизу. Також зразки крові передали для встановлення, чи був чоловік на момент ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

Обставини аварії поліцейські будуть з'ясовувати в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).