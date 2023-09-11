Ушкодження отримали ще двоє людей

Смертельна аварія трапилася 10 вересня, в селі Остриця Чернівецького району. В ДТП зіткнулося двоє автомобілів – ВАЗ 2101 та Kia Sportage. Внаслідок зіткнення, 47-річний водій ВАЗ помер у лікарні.

На місце аварії очевидці викликали поліцію та швидку допомогу. Медики надали усю необхідну допомогу і відвезли постраждалих в медичні заклади.

«Співробітники відділення поліції м. Герца попередньо встановили, що за кермом ВАЗ 2101 перебував 47-річноий житель села Цурень, а за кермом Kia Sportage – 43-річного прикарпатець. В результаті ДТП травми отримав водій автомобіля ВАЗ 2101 та його 40-річний пасажир», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 11 вересня.

Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. Під час надання допомоги водій 47-річний буковинець помер. Відомості про ДТП слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.