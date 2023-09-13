На Тернопільщині в смертельній авіарії загинули двоє чоловіків. За свідченням очевидців, водію стало недобре за кермом автомобіля, він втратив керування і з'їхав на обочину дороги, де авто перевернулося. Кермувальник та один пасажир загинули на місці, ще одного чоловіка медики доправили до реанімації.

Смертельна ДТП трапилася 12 вересня на автодорозі Татарів – Кам’янець-Подільський в Чортківському районі. В поліції ZAXID.NET повідомили, що за кермом Nissan Qashqai перебував 68-річний житель міста Тлумач Івано-Франківської області. В автомобілі також сиділи двоє пасажирів – жителі села Лисівці Товстенської селищної громади.

«Житель Івано-Франківської області не впорався з керуванням та з'їхав у поле. Після цього автомобіль перекинувся. У результаті аварії двоє людей загинуло, ще одного чоловіка бригада швидкої госпіталізувала до лікарні», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 13 вересня.

Як повідомив ZAXID.NET речник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета, за слів пасажира, що вижив, водію під час їзди стало недобре, він втратив свідомість, і тому з'їхав у кювет. В аварії також загинув 66-річний житель села Лисівці. А в іншого чоловіка медики бригади швидкої допомоги попередньо встановили закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітки та живота. Потерпілого доправили до реанімації Заліщицької центральної районної лікарні.

Правоохоронці внесли факт смертельної аварії в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людей). Слідчі поліції проводять розслідування.