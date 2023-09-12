Смертельна аварія сталася в селі Шайбівка Нараївської громади

На Тернопільщині військовослужбовця засудили до 10 років в'язниці за смертельну ДТП. Прокурори довели, що чоловік п'яним сів за кермо, виїхав за межі дороги, де врізався в дерево. В результаті зіткнення загинуло двоє пасажирів автомобіля.

Смертельна аварія трапилася 12 грудня 2022 року поблизу села Шайбівка Нараївської громади. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що в момент аварії за кермом автомобіля Mazda 626 перебував 25-річний військовослужбовець. В салоні транспорту ще перебували троє пасажирів.

«Прокурори у суді довели, що на автодорозі Бережани – Нараїв у Тернопільському районі 25-річний військовослужбовець виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння», – повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 12 вересня.

Внаслідок зіткнення двоє пасажирів загинули, а ще одна пасажирка отримали важкі травми. У суді солдата військової частини визнали винним у ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель однієї і більше людей). Військовослужбовця засудили до 10 років позбавлення волі з десятирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.