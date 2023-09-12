На Тернопільщині винного у смертельній ДТП солдата засудили до 10 років в'язниці
В чоловіка також забрали водійські права на 10 років
На Тернопільщині військовослужбовця засудили до 10 років в'язниці за смертельну ДТП. Прокурори довели, що чоловік п'яним сів за кермо, виїхав за межі дороги, де врізався в дерево. В результаті зіткнення загинуло двоє пасажирів автомобіля.
Смертельна аварія трапилася 12 грудня 2022 року поблизу села Шайбівка Нараївської громади. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що в момент аварії за кермом автомобіля Mazda 626 перебував 25-річний військовослужбовець. В салоні транспорту ще перебували троє пасажирів.
«Прокурори у суді довели, що на автодорозі Бережани – Нараїв у Тернопільському районі 25-річний військовослужбовець виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння», – повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 12 вересня.
Внаслідок зіткнення двоє пасажирів загинули, а ще одна пасажирка отримали важкі травми. У суді солдата військової частини визнали винним у ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель однієї і більше людей). Військовослужбовця засудили до 10 років позбавлення волі з десятирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.