Аварія трапилась 12 вересня на одній із вулиць Городка

У Городку 19-річний водій Nissan на смерть збив 58-річного пішохода. Від отриманих травм пенсіонер помер ще до приїзду лікарів та поліції.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 12 вересня, близько 20:30, у Городку на вул. Комарницькій. 19-річний місцевий мешканець, який був за кермом автомобіля Nissan Micra, наїхав на 58-річного пішохода. Від отриманих травм він помер на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.