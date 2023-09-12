Миколаївський районний суд Львівщини виніс вирок винуватцю ДТП, у якій постраждали троє людей, зокрема одна дитина. Суд призначив водію три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном, його також не позбавляли права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась 11 лютого 2023 року на трасі Київ-Чоп у напрямку з села Новосілка до Миколаєва. Водій автомобіля Dacia Logan був неуважним, виконував маневр розвороту і не впевнився, що це буде безпечно, як наслідок спричинив зіткнення з авто Volkswagen Passat. Унаслідок аварії троє пасажирів Dacia Logan отримали тілесні ушкодження, серед них малолітня дитина. Одна з пасажирок отримала важкі травми.

У суді обвинувачений визнав свою провину та просив його суворо не карати та не позбавляти права керувати транспортними засобами, оскільки він є опікуном матері, за якого потрібно доглядати та возити у лікарню. Прокурор також клопотав про призначення умовного терміну.

Справу розглянув суддя Володимир Павлів, який дослідив усі матеріали справи та визнав водія Dacia Logan винним у вчиненні ДТП. Йому призначили три роки тюрми без заборони керувати транспортними засобами, однак звільнили від цього покарання, встановивши дворічний іспитовий термін. На вирок ще може бути подана апеляція.