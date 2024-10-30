Пацієнт з хірургами, які його оперували Гнатом Геричем (зліва) і Назаром Моспаном

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона провели 32-річному пацієнту два складних оперативні вручання, під час яких усунули вроджену ваду кишківника, яка дошкуляла чоловікові з дитинства, але правильний діагноз йому поставили лише у 32 роки. Аби позбутися цієї вади чоловік прилетів до Львова зі США.

Микола (так звати пацієнта) родом із Львівщини, але деякий час жив і працював у США. Він розповів ZAXID.NET, що проблеми зі шлунково-кишковим трактом мав з дитинства, відколи себе пам’ятає. Він часто був пацієнтом лікарні, міг їсти лише обмежене коло продуктів, бо інші викликали у нього біль у черевній порожнині, нудоту, блювоту. Тоді лікарі говорили, що у нього погано працює шлунок.

Останнім часом чоловік жив і працював у США. Там і стався у нього серйозний напад, який змусив його покинути все і повернутися в Україну.

«Я не міг нічого їсти. Будь-які продукти викликали у мене блювоту. Взагалі апетиту не було. При зрості 168 см я важив всього 38 кг і був геть безсилий», – розповів Микола.

У нього була медична страховка, тож чоловік звернувся по допомогу до медиків за місцем проживання у США. Йому провели обстеження, призначили лікування, аби зняти симптоми. Результати обстеження мали прийти пізніше, але він не став на них чекати. Залишив все і полетів в Україну. Чоловік каже, що у США він був один, без рідних, і зрозумів, що без їхньої допомоги йому тут не справитися.

«Коли я вже був вдома, мені зателефонувала моя лікарка зі США і сказала, що мені потрібна складна операція. Без неї ніяк не обійтися. І коли я повідомив, що вже у Львові, вона запитала, чи є тут настільки високоспеціалізовані хірурги, що можуть провести такої складності операцію», – каже Микола.

Результати обстеження у США показали, що у Миколи є вроджена вада кишківника – мальротація кишківника. Після отримання результатів обстеження лікарка зі США і зателефонувала Миколі. У цей час у Львові, в лікарні св. Пантелеймона, куди чоловік звернувся по допомогу, також вже провели необхідні обстеження і поставили цей же діагноз.

«Неповний вроджений поворот кишки (також відомий як мальротація кишківника) – це аномалія, яка виникає ще в період внутрішньоутробного розвитку, коли кишківник не повертається належним чином навколо верхньої брижової артерії. Це порушення зазвичай виявляється в дитячому віці, але може залишатися непоміченим і проявитися в дорослих», – розповів завідувач Першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

За його словами, такі вади зустрічаються приблизно в одного із 500 новонароджених, але у дорослих ця патологія діагностується набагато рідше, оскільки більшість випадків виявляється в дитинстві. У дорослих мальротація зустрічається менш як у 0,2%.

Микола увійшов до цього невеликого відсотка людей, він прожив з вродженою вадою до 32 років і не знав про це. Йому львівські хірурги провели дві операції з інтервалом приблизно 3 місяці. Під час першої операції хірурги ліквідували пацієнту вроджену ваду кишківника, а під час другої – провели пластику черевної порожнини. Операції були складні, але хірургам вдалося відновити анатомію кишки та повернути чоловіка до повноцінного життя.

Днями Микола приїжджав до Львова на контрольний огляд. Він повідомив ZAXID.NET, що почувається просто фантастично. Він може їсти усі без винятку продукти, вже почав набирати вагу, важить вже понад 50 кг. Зникла втома, має хороший апетит.