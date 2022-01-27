Аварія трапилася біля автобусної зупинки «Тубдиспансер»

На околиці Тернополя два автомобілі на смерть збили 56-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Спочатку одне авто зачепило тернополянку, і вона потрапила під інше, яке протягнуло її ще кілька метрів. У поліції ZAXID.NET підтвердили інформацію про ДТП.

Аварія трапилася близько 07:00 сьогодні, 27 січня, на вул. Микулинецькій поблизу зупинки громадського транспорту біля обласної туберкульозної лікарні. 56-річна тернополянка переходила дорогу по пішохідному переході, коли її зачепив автомобіль Ford Fiesta. Від удару вона впала під іншу машину, яка протягнула потерпілу кілька метрів.

«Жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті того, що 56-річну тернополянку зачепило інше авто, її відкинуло на іншу смугу руху, де вона потрапила ще й під колеса автомобіля Fiat Doblo», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Очевидці на місце ДТП викликали швидку допомогу та поліцію. Однак медики лише констатували смерть жінки.

«На жаль, медикам швидкої не вдалося її врятувати, вони змушені були констатувати біологічну смерть пацієнтки, що настала від травм, які не сумісні із життям. Тіло потерпілої залишено на працівників поліції», – повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

За фактом аварії відомості внесені в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ (дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до смерті людини).