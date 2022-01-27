25-річний водій Opel Vivaro врізався у бетонний стовп

Тячівському районі у ДТП загинула 25-річна мешканка села Середнє Водяне. За кермом авто перебував п'яний 25-річний чоловік потерпілої. Відомо, що водій не впорався із керуванням, виїхав за межі дороги і врізався у бетонний місток і електричний стовп.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася вночі четверга, 27 січня, у селі Нижня Апша Тячівського району. Поліцейські встановили, що 25-річний мешканець села Середнє Водяне, який перебував за кермом Opel Vivaro, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з бетонним містком та електричною опорою.

«Внаслідок аварії 25-річна дружина водія, яка була пасажиркою, померла в лікарні. Водій наразі перебуває у реанімаційному відділенні. Відомо, що чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп‘яніння», – зазначається у повідомленні поліції

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про ДТП до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого). Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик. У справі буде призначено низку експертиз.