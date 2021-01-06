Висота дідуха – приблизно 4 метри

На площі Яворського напередодні Різдва, 6 січня, встановили традиційного головного дідуха Львова, який виготовили майстри з Шевченківського гаю. Його висота становить приблизно 4 метри, загалом він складається з 120 маленьких дідухів.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, до винесення дідуха долучилися міський голова Андрій Садовий, місцеві депутати, військові та медики, супроводжував процесію з площі Ринок колядою гурт KURBASY.

«Сьогодні ми по-особливому виносимо дідуха: немає великої юрби, немає багато дітей, проте разом з військовими і медиками. Різдво – це особливе свято для всіх нас. Ми очікуємо чуда, народження Ісуса Христа, очікуємо більшої любові, радості. Але ми повинні пам’ятати, що джерелом любові і радості є кожен з нас. Давайте відкривати наші серця і наповнювати цей світ любов’ю», – сказав Андрій Садовий.

Після встановлення дідуха на площі Яворського виступили гурт KURBASY, колядники товариства «Лемківщина» та Львівський муніципальний хор «Гомін».

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