На Полтавщині двох поліцейських затримали під час отримання 10 тис. грн хабара
За цю суму вони обіцяли уникнути відповідальності затриманому за крадіжку
Суспільство — Андрій Стець, 15 березня2410
Двох працівників Національної поліції в Полтавській області затримали під час отримання 10 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили на сайті обласного управління Національної поліції.
«Двох оперуповноважених сектору кримінальної поліції викрили у вимаганні. За можливість уникнути відповідальності за крадіжку чоловік мав передати поліцейським 10 тис. грн», - йдеться в повідомленні.
Під час передачі грошей правоохоронців затримали співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчі Державного бюро розслідувань.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Затриманим готується оголошення підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.
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