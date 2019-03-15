На Полтавщині двох поліцейських затримали під час отримання 10 тис. грн хабара

За цю суму вони обіцяли уникнути відповідальності затриманому за крадіжку

СуспільствоАндрій Стець, 15 березня2410

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Двох працівників Національної поліції в Полтавській області затримали під час отримання 10 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили на сайті обласного управління Національної поліції.

«Двох оперуповноважених сектору кримінальної поліції викрили у вимаганні. За можливість уникнути відповідальності за крадіжку чоловік мав передати поліцейським 10 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Під час передачі грошей правоохоронців затримали співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчі Державного бюро розслідувань.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Затриманим готується оголошення підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.

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