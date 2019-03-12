Військова прокуратура запідозрила у хабарництві трьох чиновників Міноборони і Генштабу

Підозрювані вимагали 30 тис. доларів за відмову Міноборони від подачі апеляційних скарг на попередні судові рішення

СуспільствоЮрій Братюк, 12 березня9231

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Військова прокуратура підозрює чиновників Міністерства оборони та Генерального штабу у вимаганні хабаря. Про це повідомляє портал LB.ua.

Зазначається, що мова йде про начальника юридичного департаменту Міністерства оборони Валерія Коваля і начальника управління майна і ресурсів Генштабу Олександра Бікчантаева у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 30 тис. доларів США.

За інформацією журналістів, у злочинній схемі також фігурує заступник начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності юридичного департаменту відомства Сергій Остапенко.

Досудове розслідування встановило, що Коваль за попередньою змовою з Бікчантаевим і Остапенко через посередника вимагали 30 тис. доларів хабаря у двох громадян за прийняття рішення про відмову від позовних заяв Міністерством оборони, і за відмову від подачі апеляційних скарг на попередні судові рішення Міноборони.

У матеріалах слідства відзначається, що військова прокуратура Дарницького гарнізону розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

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