Військова прокуратура запідозрила у хабарництві трьох чиновників Міноборони і Генштабу

Військова прокуратура підозрює чиновників Міністерства оборони та Генерального штабу у вимаганні хабаря. Про це повідомляє портал LB.ua.

Зазначається, що мова йде про начальника юридичного департаменту Міністерства оборони Валерія Коваля і начальника управління майна і ресурсів Генштабу Олександра Бікчантаева у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 30 тис. доларів США.

За інформацією журналістів, у злочинній схемі також фігурує заступник начальника відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності юридичного департаменту відомства Сергій Остапенко.

Досудове розслідування встановило, що Коваль за попередньою змовою з Бікчантаевим і Остапенко через посередника вимагали 30 тис. доларів хабаря у двох громадян за прийняття рішення про відмову від позовних заяв Міністерством оборони, і за відмову від подачі апеляційних скарг на попередні судові рішення Міноборони.

У матеріалах слідства відзначається, що військова прокуратура Дарницького гарнізону розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.