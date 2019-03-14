Служба безпеки України викрила на хабарі позаштатного радника керівництва МВС

«Менти» і «авторитети» у виборчих перегонах.

Затримання підозрюваного посередника

Службі безпеки України заявила, що викрила на вимаганні хабара у 30 тис. доларів радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ. Про це 14 березня повідомила прес-служба СБУ.

«Радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника тридцять тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів», – йдеться в повідомленні.

За ці гроші радник керівництва МВС нібито обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності та припинили слідчі дії у межах провадження. Правоохоронці затримали посередника у Києві під час передачі 30 тис. доларів.

СБУ заявила про затримання посередника, який брав хабар для позаштатного радника МВС.

Фото прес-центру Служби безпеки

«Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ», – повідомила прес-служба СБУ.

Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що СБУ затримала водія першого заступника голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», радника міністра внутрішніх справ Віктора Коржа.

Віктор Корж був міністром України у справах сім'ї, молоді та спорту, а також двічі був народним депутатом від «Партії регіонів».

«Затримали водія Віктора Коржа, заступника голови ФСТ «Динамо», Корж зараз на відпочинку, попросив, щоб водій забрав гроші», – повідомив інсайдер і додав, що радник наразі у відпустці і перебуває закордоном.

Водночас МВС повідомило, що Корж не обіймає посади радника міністра Арсена Авакова від вересня 2018 року.

Коментарів самого Коржа щодо ситуації наразі немає.