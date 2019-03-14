Служба безпеки України викрила на хабарі позаштатного радника керівництва МВС

Наразі силовики затримали водія, який мав забрати гроші від хабародавця

СуспільствоКатерина Чурилова, 14 березня2860

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Служба безпеки України викрила на хабарі позаштатного радника керівництва МВС
фото прес-служби СБУ
Затримання підозрюваного посередника

Службі безпеки України заявила, що викрила на вимаганні хабара у 30 тис. доларів радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ. Про це 14 березня повідомила прес-служба СБУ.

«Радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника тридцять тисяч доларів від власників мережі київських ломбардів», – йдеться в повідомленні.

За ці гроші радник керівництва МВС нібито обіцяв, що посприяє тому, щоб працівників ломбардів не притягнули до кримінальної відповідальності та припинили слідчі дії у межах провадження. Правоохоронці затримали посередника у Києві під час передачі 30 тис. доларів.

СБУ заявила про затримання посередника, який брав хабар для позаштатного радника МВС

СБУ заявила про затримання посередника, який брав хабар для позаштатного радника МВС.

Фото прес-центру Служби безпеки

«Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ», – повідомила прес-служба СБУ.

Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що СБУ затримала водія першого заступника голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», радника міністра внутрішніх справ Віктора Коржа.

Віктор Корж був міністром України у справах сім'ї, молоді та спорту, а також двічі був народним депутатом від «Партії регіонів».

«Затримали водія Віктора Коржа, заступника голови ФСТ «Динамо», Корж зараз на відпочинку, попросив, щоб водій забрав гроші», – повідомив інсайдер і додав, що радник наразі у відпустці і перебуває закордоном.

Водночас МВС повідомило, що Корж не обіймає посади радника міністра Арсена Авакова від вересня 2018 року.

Коментарів самого Коржа щодо ситуації наразі немає.

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