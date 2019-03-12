Аваков звинуватив штаб Порошенка в підкупі виборців за бюджетні гроші

Арсен Аваков розповів, як за бюджетні гроші кандидати купують голоси виборців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що штаб провладного кандидата за допомогою адмінресурсу і за кошти бюджетної програми нібито намагається купити голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще кількох регіонів. Про він розповів в ефірі «Свободи слова» на ICTV в понеділок, 11 березня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Я наведу приклад однієї кримінальної справи, яка розслідується в Василькові Київської області. Йдеться про підкуп голосів... Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто осіб, як правило, найбідніших, йдуть до них в квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста людей 30 кажуть “так, ми готові”. Цих людей записують, йдуть до райради або соцзахисту зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень, використовуючи кошти програми “Турбота”, закладені в бюджеті», – заявив міністр внутрішніх справ.

За словами Авакова, після того, як адмінресурс був задіяний і гроші пенсіонеру були виплачені, надходить дзвінок зі штабу, той хто дзвонить цікавиться, чи отримала людина гроші. Як заявляє Аваков, на ствердну відповідь той, хто телефонує, просить дотримати слова і підтримати кандидата.

Міністр стверджує, що такі випадки зафіксовано в Київській області, Києві, Одесі та області і в Харківській області.

Говорячи про конкретне кримінальне провадження щодо ситуації у Василькові, міністр уточнив, що слідче управління Нацполіції направляє повістки 2 тисячам людей, які опинилися всередині цієї схеми.

Відповідаючи на запитання про те, яка кількість кандидатів в президенти займається подібного роду схемами, міністр сказав: «У нас всього є звернення по чотирьох кандидатах. ДБР веде перевірку по Тимошенко, я в даному випадку сказав про те, що направлено в сторону команди Порошенка, у нас є звернення по Таруті і Гриценку – по одному».

При цьому Аваков звернув увагу на те, що наявність звернення ще не означає, що дійсно відбувся злочин.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня. На пост президента висунули свої кандидатури 39 кандидатів.