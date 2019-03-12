Аваков звинуватив штаб Порошенка в підкупі виборців за бюджетні гроші

Міністр внутрішніх справ заявив про схему, якою, крім Порошенка, користуються ще троє кандидатів у президенти

СуспільствоВолодимир Пиріг, 12 березня22076

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Аваков звинуватив штаб Порошенка в підкупі виборців за бюджетні гроші
фото Радіо Свобода
Арсен Аваков розповів, як за бюджетні гроші кандидати купують голоси виборців

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що штаб провладного кандидата за допомогою адмінресурсу і за кошти бюджетної програми нібито намагається купити голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще кількох регіонів. Про він розповів в ефірі «Свободи слова» на ICTV в понеділок, 11 березня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Я наведу приклад однієї кримінальної справи, яка розслідується в Василькові Київської області. Йдеться про підкуп голосів... Один зі штабів провладної команди наймає агітаторів, ті вибирають сто осіб, як правило, найбідніших, йдуть до них в квартири і запитують, чи готові вони підтримати кандидата і, якщо так, то пропонують допомогу. Зі ста людей 30 кажуть “так, ми готові”. Цих людей записують, йдуть до райради або соцзахисту зі списком і кажуть керівнику райради, меру виділити цим людям по тисячі гривень, використовуючи кошти програми “Турбота”, закладені в бюджеті», – заявив міністр внутрішніх справ.

За словами Авакова, після того, як адмінресурс був задіяний і гроші пенсіонеру були виплачені, надходить дзвінок зі штабу, той хто дзвонить цікавиться, чи отримала людина гроші. Як заявляє Аваков, на ствердну відповідь той, хто телефонує, просить дотримати слова і підтримати кандидата.

Міністр стверджує, що такі випадки зафіксовано в Київській області, Києві, Одесі та області і в Харківській області.

Говорячи про конкретне кримінальне провадження щодо ситуації у Василькові, міністр уточнив, що слідче управління Нацполіції направляє повістки 2 тисячам людей, які опинилися всередині цієї схеми.

Відповідаючи на запитання про те, яка кількість кандидатів в президенти займається подібного роду схемами, міністр сказав: «У нас всього є звернення по чотирьох кандидатах. ДБР веде перевірку по Тимошенко, я в даному випадку сказав про те, що направлено в сторону команди Порошенка, у нас є звернення по Таруті і Гриценку – по одному».

При цьому Аваков звернув увагу на те, що наявність звернення ще не означає, що дійсно відбувся злочин.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня. На пост президента висунули свої кандидатури 39 кандидатів.

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