На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблі
Восьмеро людей із травмами госпіталізували
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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ДТП заблокувала рух трасою в напрямку Києва
На Полтавщині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули троє людей, восьмеро отримали поранення.
Як повідомили у патрульній поліції, аварія трапилася 28 січня близько 16:00 на трасі Київ – Харків – Довжанський, поблизу села Іванівка Лубенської громади на Полтавщині. Мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з вантажівкою MAN.
Унаслідок ДТП рух трасою в напрямку на Київ тимчасово перекритий. Патрульні організували реверсний рух.
Попередньо троє людей загинули, восьмеро отримали поранення. За інформацією «Суспільного», серед загиблих водій мікроавтобуса. А серед поранених – двоє дітей.
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