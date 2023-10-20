На полях «Контінентал Фармерз Груп» завершується посів озимих культур під урожай 2024 року

У«Контінентал Фармерз Груп» на піку друга хвиля жнив-2023. Зокрема, завершують молотити соняшник, сою та гречку. Уже розпочали збір кукурудзи – під ці пізні зернові в компанії відвели 87,5 тис. га.

Окрім того, на полях «Контінентал» активно викопують важливі продовольчі культури – картоплю та цукровий буряк. Загалом цього року планують зібрати врожай цукрового буряку з 1 тис. га, а картоплі чипсових, насіннєвих і продовольчих сортів – із сумарної площі 2,1 тис. га: понад 1,4 тис. га у Львівській області та більш як 720 га – у Тернопільській.

У «Контінентал Фармерз Груп» на піку друга хвиля жнив-2023

За словами керівника кластера «Картопля» Ореста Кравчука, цьогорічна врожайність картоплі в компанії помітно перевищує прогнозовані показники.

«Незважаючи на доволі складний сезон, зокрема, пізній період посадки, завдяки сприятливим погодним умовам, ефективній технології та коректній роботі агрономічної служби ми отримуємо врожайність різних типів картоплі в середньому на 6-8 т/га вищу від прогнозованої. Зараз активно викопуємо чипсову та насіннєву картоплю. А збір врожаю столових сортів, які є менш чуттєвими до температурних коливань, ми плануємо закінчити до кінця жовтня», – прокоментував Орест Кравчук.

Паралельно з другою хвилею жнив на полях «Контінентал Фармерз Груп» завершується посів озимих культур під урожай 2024 року. Уже засіяли всі планові площі озимих ріпаку та ячменю, наближається до закінчення й посів озимої пшениці.