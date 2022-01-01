На популярному курорті в Єгипті випав сніг
У суботу, 1 січня, на популярному єгипетському курорті в Хургаді під час грози випав сніг і град.
Як повідомляють місцеві видання, погіршення погоди у кількох єгипетських містах, зокрема й Хургаді, спостерігається з четверга, 30 грудня.
Хургада розташована в посушливому регіоні Єгипту, поруч із пустелею, тож опади тут – рідкісне явище. Через сніг із дощем, а також град, що випали в місті 1 січня, на дорогах накопичилася вода.
Hurghada Today #egyptscoop #snow #hurghada #الغردقة pic.twitter.com/IhvyXi3iWi— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
Загалом, через негоду у пʼяти регіонах Єгипту оголосили про закриття шкіл.
Зазначимо, що Хургада – туристичний центр західного узбережжя Червоного моря. Місто розташоване за 500 км від столиці Єгипту Каїра.
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