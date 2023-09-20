Івано-Франківський міський суд виніс вирок уродженцю Косова Роману Г., якого обвинувачували у вбивстві свого знайомого. Чоловік у суд не визнав свою провину у вбивстві, однак підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії між ними виник релігійний конфлікт, бо його знайомий підтримував діяльність церков Московського патріархату. Суд визнав Романа Г. винним у вбивстві та присудив йому дев’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, у Косові трапилось вбивство 66-річного чоловіка. За даними правоохоронців, чоловіка у власному будинку вбив знайомий, завдавши йому численні удари по тілу. У цьому вбивстві обвинуватили місцевого мешканця Романа Г.

У суді обвинувачений заявив, що у неділю він пішов в гості до свого знайомого, вони говорили на різні теми та почали розмову про церкви, під час якої 66-річний чоловік почав виправдовувати діяльність церков Московського патріархату в Україні. На цьому ґрунті у них виник конфлікт і, за словами обвинуваченого, його знайомий на нього накинувся та почав бити.

«Обвинувачений думав, що помирає, однак зумів вирватись та вибігти на вулицю. Обвинувачений зазначив, що в ході конфлікту не наносив ударів знайомому та не вбивав його, а також повідомив, що взагалі не пам`ятає деталей конфлікту оскільки перебував в стресовому стані та прийшов до себе тільки вибігши на вулицю», – цитують у вироку суду покази обвинуваченого, який не визнав свою провину у вчиненні вбивства. Обвинувачений заявив, що під час досудового розслідування зізнався у вбивстві під тиском поліції.

Після конфлікту до лікарів та поліції Роман Г. не звертався, та пішов додому, де перебував у момент свого затримання – 18 березня. Того дня тіло 66-річного чоловіка у будинку виявив листоноша. Чоловіка кілька днів ніхто не бачив, а у будинку було ввімкнене світло, тому листоноша вирішив зайти всередину, де й побачив власника житла мертвим.

Під час розгляду справи у суді адвокат обвинуваченого заявляв, що експертизи не містять категоричних висновків щодо причетності обвинуваченого до вчинення злочину, а також в них зазначається що кров, в тому числі і на знаряддях злочину, належать потерпілому. Суд зазначає, що наявність на знаряддях злочину, а саме поліні, дошці та металевому совку, крові потерпілого підтверджує факт того, що саме вказаними предметами було спричинено тілесні ушкодження, від яких настала його смерть, а відсутність на них слідової інформації залишеної обвинуваченим не є беззаперечним доказом його невинуватості.

«Також суд звертає увагу захисника, що висновки експертиз є одним з джерел доказів, які суд оцінює в комплексі з іншими доказами і в цьому випадку за відсутності, в деяких експертних висновках категоричних відповідей на поставлені експертам запитання, вина обвинуваченого встановлена експертними висновками в комплексі з усіма дослідженими в ході судового розгляду доказами», – вказано у вироку суду.

Справу розглянув суддя Василь Тринчук, який дослідив усі матеріали справи та визнав обвинуваченого винним у вчиненні вбивства, призначивши йому дев’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.