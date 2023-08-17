На вул. Володимира Великого у Городенці виникла пожежа у житловому будинку, який пристосували під церкву

У ніч на четвер, 17 серпня, у місті Городенка на Івано-Франківщині згоріла приватна будівля перероблена під церкву, де, за словами місцевих мешканців, досі проводили богослужіння УПЦ МП.

Про пожежу вранці 17 серпня повідомили місцеві сайти «Фіртка» та «Галка» з посиланням на дані ДСНС Івано-Франківської області. Відомо, що близько 04:30 на вул. Володимира Великого у Городенці виникла пожежа у житловому будинку, який пристосували під церкву.

На місці рятувальники встановили, що горить одноповерхова дерев’яна будівля площею 112 м2. Ліквідація пожежі тривала приблизно годину, ніхто не постраждав.

Мешканці Городенки раніше заявляли, що у цій будівлі проводять таємні богослужіння УПЦ МП. На початку серпня 2023 року мешканці збирались на протест під будівлею церкви святого Іллі, вони заявляли, що писали колективні звернення у поліцію з проханням закрити цю церкву. Однак отримували відповідь, що по документах це приватний будинок, тому правоохоронці «нічого не можуть зробити».

Нагадаємо, що раніше журналісти антикорупційного видання NGL.media спільно з аналітичною системою YouControl проаналізували усе майно, що належить УПЦ МП в різних регіонах України, та нанесли дані на карту.