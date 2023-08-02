Прихильники УПЦ МП у Городенці продовжують збиратись у приватній садибі, перебудованій під храм

У Городенці, що на Івано-Франківщині, поліція зупинила незаконне зібрання вірян УПЦ МП. Про це 2 серпня повідомила прес-служба Городенківської міської ради.

Про збір вірян московського патріархату владу Городенки повідомила місцева мешканка, яка випадково виявила служіння. Івано-Франківське видання «Бліц-info» пише, що місцевий священик УПЦ МП переконував жінку, що нібито «проводить службу за загиблим воїном». Хоча 2 серпня – день пророка Іллі, ім'я якого і має церква. Священик також заявляв, що «проб'є» номер авто і встановить особу жінки.

«Він мені каже, що зараз сфотографує мою машину і "проб'є" інформацію про мене. Далі він пішов до церкви. І чую, як він говорить у телефон і каже "Ану пробий мені цей номер і хто це є така"», – розповіла журналістам місцева мешканка Світлана.

Невдовзі правоохоронці приїхали на місце події та зафіксували свідчення жінки. Також вони провели бесіду з прихожанами, після чого ті розійшлися. Зазначається, що, згідно з документацією, за адресою зібрання розташована приватна садиба, про церкву в жодних дозволах чи документах не йдеться. За інформацією «Бліц-info», богослужіння у цій церкві відбуваються на постійній основі. Серед прихожан є і керівники місцевих держустанов, а також представники бізнесу. На порталі YouContol зазначено, що так звана релігійна громада святого пророка Іллії УПЦ МП зареєстрована ще у 2011 році. Її керівником вказаний Дмитро Глуханюк.

Міська рада підготувала відповідний лист до правоохоронних органів щодо недопущення подібних ситуацій в подальшому. Депутати Городенківської міської ради ще в 2021 році закликали жителів громади не відвідувати богослужіння у храмі УПЦ МП. Представники УПЦ МП, у свою чергу, вважають такі дії влади та поліції «незаконними».

Нагадаємо, ще у 2018 році депутати Верховної Ради ухвалили закон №5309, який передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташований у країні-агресорі, зобов'язана вказувати це у своїй назві. Згідно з цим законом, УПЦ мала б перейменуватися на Російську православну церкву в Україні. УПЦ МП відмовилась робити це навіть після програного оскарження у суді.

Вже після повномасштабного вторгнення РФ, РНБО доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Насамперед, ідеться про УПЦ МП.

Незадовго до цього рішення РНБО, правоохоронці проводили обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ МП. Її очолює архимандтрит Никита (Сторожук) з Чернівців, який занесений до бази «Миротворець» через «маніпуляції і дестабілізацію суспільного життя в Україні». Архимандтрит Никита замінив на цій посаді митрополита Серафима, який утік до Росії. Зокрема, правоохоронці перевіряли, чи не використовують єпархію як осередок проросійських наративів, чи не переховує церква громадян РФ або зброї.