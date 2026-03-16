На Прикарпатті обрали шість ліцеїв, в яких з вересня учні навчатимуться 12 років
Реформа почнеться у школах трьох районів області
Міністерство освіти і науки України затвердило 150 навчальних закладів, які із 1 вересня 2026 року розпочнуть реформу старшої школи. До переліку увійшли 6 ліцеїв в Івано-Франківській області, в яких навчатимуться учні із 10 по 12 клас.
За інформацією Міносвіти, серед обраних ліцеїв – заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму. У 2026 році ці школи загалом отримають 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії і техніку, а учні отримають можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії.
Ліцеї на Прикарпатті, в яких почнеться реформа з 1 вересня 2026 року
- Ворохтянський ліцей Ворохтянської селищної ради Надвірнянського району;
- Делятинський ліцей № 1 Делятинської селищної ради;
- Ліцей № 2 Івано-Франківської міської ради;
- Коломийський ліцей «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського» Коломийської міської ради;
- Тлумацький ліцей № 2 Тлумацької міської ради Івано-Франківського району;
- Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб Бурштинської міської ради.
Із повним переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь у пілоті реформи, можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено опановуватимуть профільні предмети. У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.