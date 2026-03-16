Старшокласники поглиблено вивчатимуть профільні предмети

Міністерство освіти і науки України затвердило 150 навчальних закладів, які із 1 вересня 2026 року розпочнуть реформу старшої школи. До переліку увійшли 6 ліцеїв в Івано-Франківській області, в яких навчатимуться учні із 10 по 12 клас.

За інформацією Міносвіти, серед обраних ліцеїв – заклади освіти з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму. У 2026 році ці школи загалом отримають 1,2 млрд грн на сучасні лабораторії і техніку, а учні отримають можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії.

Ліцеї на Прикарпатті, в яких почнеться реформа з 1 вересня 2026 року

Ворохтянський ліцей Ворохтянської селищної ради Надвірнянського району;

Делятинський ліцей № 1 Делятинської селищної ради;

Ліцей № 2 Івано-Франківської міської ради;

Коломийський ліцей «Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського» Коломийської міської ради;

Тлумацький ліцей № 2 Тлумацької міської ради Івано-Франківського району;

Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб Бурштинської міської ради.

Із повним переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь у пілоті реформи, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено опановуватимуть профільні предмети. У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.