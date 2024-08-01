88-річного Івана Яковича зустріли на Прикарпатті

На Прикарпаття переїхав 88-річний пенсіонер, який пішки вийшов з рідного селища Очеретине на Донеччині, яке тимчасово окупували росіяни. Зараз Іван Якович проходить реабілітацію, щоб відновитись після пережитого.

Як повідомила 1 серпня голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, у одному із закладів соціального захисту на Прикарпатті оселився 88-річний Іван Якович, який пішки вийшов з селища Очеретине на Донеччині після того, як населений пункт окупували росіяни.

«Усю ніч пан Іван ішов до якого-небудь переїзду. Так як були обстріли, то він був змушений їх перечекати. А потім пішов далі. Волонтери зустріли дідуся на підконтрольній Україні території та допомогли дістатися до Покровська», – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Спершу Івана Яковича евакуювали до тимчасового притулку в Дніпрі, але пенсіонер весь час казав, що дуже хоче переїхати на Франківщину. Днями Івана Яковича прийняли на Прикарпатті та влаштували в одному із закладів соціального захисту і він проходить реабілітацію, щоби відновитись після пережитого.

«Сила духу наших людей вражає. А ми в свою чергу готові надавати підтримку усім, хто цього потребує», – написала Світлана Онищук.

Нагадаємо, що з селища Очеретине на Донеччині також пішки вийшла 98-річна Лідія Степанівна. Пенсіонерка не хотіла жити під російською окупацією та пройшла пішки 10 км через лінію фронту. Її історія розчулила українців і Monobank подарував Лідії Степанівній будинок.