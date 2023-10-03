Володимир Бабанін – колишній командир 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої бригади «Едельвейс»

У вівторок, 3 жовтня, під час позачергової сесії Івано-Франківської обласної ради представили нового керівника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП. Ним став полковник Володимир Бабанін. Про це повідомила кореспондентка «Суспільного» з засідання сесії.

Володимир Бабанін – колишній командир 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої бригади «Едельвейс», повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

«2 жовтня прибув безпосередньо з військ, які виконують завдання на лінії зіткнення. Напевно, як ніхто інший, розумію проблематику, з якою ми зіштовхуємося кожного дня. Тому моя діяльність на посаді начальника центру буде проходити під гаслом: "Все для перемоги"», – сказав під час сесії Володимир Бабанін.

З 2014 року Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолював Володимир Ярмощук. Він позбувся посади в серпні цього року після рішення РНБО щодо звільнення керівників усіх обласних ТЦК.