Роман Заставний повідомив ZAXID.NET, що вперше чує про виписану повістку на його ім'я

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Тернополя виписав повістку на проходження військово-лікарської комісії та подальшого зарахування на військовий облік для колишнього міського голови Тернополя Романа Заставного. Повістку виписали після звернення голови громадської організації «Тернопільські підсумки» Тараса Білана, який поскаржився до військкомату на Романа Заставного, у чий бар не пустили військового у формі. В обласному ТЦК ситуацію коментувати відмовилися, водночас юристи зазначають, що виписувати повістки за зверненнями громадян військкомати не повинні.

Скандал з військовим, якого не пустили в заклад Романа Заставного Noname bar стався приблизно тиждень тому, пише «24 канал». У мережі опублікували відео, на якому охоронець бару відмовляється пропустити всередину чоловіка у військовій формі, оскільки він не відповідає дрес-коду, який погодила адміністрація закладу. Пізніше в соцмережах бару опублікували вибачення за цю ситуацію.

Після скандалу голова ГО «Тернопільські підсумки» Тарас Білан звернувся до ТЦК Тернополя з проханням виписати повістки всім чоловікам родини Романа Заставного, «щоб вони відчули на собі, що таке солдатська форма та берці». Увечері 28 вересня на сторінці ГО опублікували відповідь ТЦК.

«Військкомат відреагував миттєво. До 29.09.2023 р. громадянин Заставний Р. Й. повинен з’явитись для проходження військово-лікарської комісії та призову в лави ЗСУ. У випадку неявки – розшуком екс-мера Тернополя займеться поліція та військова прокуратура», – зазначають у ГО «Тернопільські підсумки».

Відповідь Тернопільського ТЦК СП на звернення громадської організації

Роман Заставний повідомив ZAXID.NET, що вперше чує про виписану повістку на його ім'я. Але зазначив, що, якщо такий документ надійде на його адресу, то він з'явиться у військкомат для уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії.

Речниця Тернопільського обласного ТЦК та СП, якому підпорядковується міський ТЦК, Олена Величанська сказала ZAXID.NET, що наразі не може коментувати цю ситуацію. Однак вона додала, що військкомат повинен реагувати на будь-яке звернення чи то громадської організації, чи від громадян.

Водночас юрист адвокатського об'єднання «Західна правова група» Ярослав Іваницький уточнив ZAXID.NET, що ТЦК має надати відповідь на звернення, але не зобов'язаний у відповідь на них виписувати повістки тим, про кого їх попросять.

«Звернення писати можна, але саме по собі звернення не є підставою для вручення повістки. ТЦК мають план мобілізації і згідно з ним мають набирати людей, які їм потрібні, а не через те, що хтось їх про це попросив. Може бути, що їм потрібна зараз саме така людина, про яку написали звернення, і тому вони вирішили виписати повістку. Але в жодному разі виписана повістка не може бути інструментом покарання», – говорить юрист і додає, що наразі йдеться про повістку для Романа Заставного про проходження ВЛК і уточнення даних, а не про безпосередню мобілізацію до війська.

Нагдаємо, 51-річний Роман Заставний – колишній міський голова Тернополя 2006-2010 років, обирався у Верховну Раду 8-го скликання (2014-2019). Член партії «Народний фронт». У нього є двоє дорослих синів – Петро та Роман. Разом з родиною Роман Заставний тримає кілька ресторанів, барів та нічних клубів в Тернополі.