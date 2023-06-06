16-річний велосипедист помер у швидкій

На Івано-Франківщині мешканець Харкова збив 16-річного підлітка, який їхав на велосипеді. Внаслідок отриманих травм хлопець загинув, повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області у вівторок, 6 червня.

За даними правоохоронців, інцидент стався у селі Рожнів на Івано-Франківщині ввечері 5 червня. 43-річний харків'янин наїхав на 16-річного місцевого мешканця, який їхав тротуаром.

«Попередньо поліцейські встановили, що 43-річний керманич автомобіля Skoda А5, мешканець Харкова, який тимчасово проживає на Прикарпатті, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста. Останній рухався тротуаром в попутному напрямку», – повідомили у прес-службі поліції.

Через отримані травми підліток загинув у швидкій. Поліцейські перевірили чоловіка на стан сп'яніння та виявили у крові 0,97 проміле. Харків'янина затримали та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення ПДР). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.