Водій виїхав на тротуар, де наїхав на 16-річного підлітка на велосипеді

Косівський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок переселенцю Олександру Кайдалову, який вчинив смертельну ДТП у нетверезому стані. Водій виїхав на тротуар, де наїхав на 16-річного підлітка на велосипеді. Суд ув’язнив Кайдалова на 9 років та зобов’язав виплатити мільйон гривень батькам загиблого.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, аварія трапилась 5 червня 2023 року у селі Рожнів біля Косова. На той час 43-річний переселенець із Харкова Олександр Кайдалов керував авто Skoda Octavia А5, він перевищив допустиму швидкість, виїхав за межі дороги на тротуар, де збив 16-річного велосипедиста. Хлопець від отриманих травм помер. Поліція встановила, що водій легковика був нетверезим – перевірка виявила 0,93 проміле алкоголю.

Щодо водія Skoda Octavia А5 порушили кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані. У суді він визнав свою провину. Кайдалов у суді заявив, що виїхав на узбіччя дороги, щоб минути вибоїни. За словами водія, його авто занесло, розвернуло і він вдарився головою, виїхав за межі дороги, на тротуарну доріжку, де зніс частину огорожі. До нього підійшли хлопці та сказали, що під його авто є людина.

На думку свідків, водій авто намагався втекти, але Олександр Кайдалов заявив, що перебував у шоковому стані та відійшов на кілька метрів від авто. Стверджує, що наміру втікати з місця ДТП він не мав.

Справу розглянула суддя Марія Крилюк, яка дослідила усі матеріали, покази свідків та обвинуваченого у цій справі. Вона визнала Олександра Кайдалова винним у вчинення смертельної ДТП у нетверезому стані, призначивши йому 9 років тюрми з забороною керувати авто протягом 9 років. Також він має виплатити мільйон гривень компенсації батькам загиблого хлопця. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання, тобто із 6 червня 2023 року. Вирок ще можна оскаржити.