Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба звернувся з позовом до відрахованого з університету курсанта

Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба до відрахованого курсанта Олексія В. та зобов’язав його виплатити університету 457 тис. грн за навчання.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба звернувся з позовом до відрахованого з університету курсанта, щоб стягнути з нього 457 тис. грн витрат, які пов’язані з його утриманням під час навчання.

У матеріалах справи вказано, що із липня 2021 року до січня 2024 року курсант Олексій В. проходив навчання та військову службу в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Курсанта відрахували «через розірвання контракту за невиконання освітньої програми». У січні 2024 року курсанта виключити зі списків змінного складу університету та всіх видів забезпечення. Його мали направити для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

Справу розглянув суддя Іван Скільський, який дослідив усі матеріали та аргументи, задовольнивши позов університету. Відрахований курсант має виплатити 457 тис. грн витрат, які пов’язані з його утриманням під час навчання. Рішення ще може бути оскаржене.