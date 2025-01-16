Команди діятимуть у 14 медзакладах, розташованих в Івано-Франківську, Калуші, Надвірній, Косові, Коломиї, Бурштині, Долині та Городенці

В Івано-Франківській області сформували 63 команди експертних комісій з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони діятимуть у 14 медичних закладах, розташованих в Івано-Франківську, Калуші, Надвірній, Косові, Коломиї, Бурштині, Долині та Городенці.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 15 січня, до складу експертних комісій увійшли 233 лікарі та 30 адміністраторів. Вони будуть оцінювати повсякденне функціонування та визначатимуть інвалідність. Перелік медзакладів:

Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради

Прикарпатський клінічний онкологічний центр

Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр

Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради

Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я

Центральна районна лікарня Калуської міської ради

Надвірнянська центральна районна лікарня

Косівська центральна районна лікарня

Долинська багатопрофільна лікарня

Коломийська центральна районна лікарня

Бурштинська центральна міська лікарня

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради

Городенківська БЛІЛ

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександри Бойчук, наразі завершено передачу всіх 3605 медико-експертних справ, 90 % з яких внесено до електронної системи лікарень.

Додамо, що списки лікарів експертних груп та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ оприлюднено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники оновлюватимуть.