На Прикарпатті вночі горіли чотири мікроавтобуси та три легковики
Пожежі виникли майже одночасно у різних населених пунктах
На Прикарпатті вночі 18 лютого горіли чотири мікроавтобуси та три легковики. Внаслідок пожежі повністю згоріли два мікроавтобуси Mercedes Sprinter у селищі Богородчани та легковик Renault Logan у Долині, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.
Пожежі чотирьох мікроавтобусів та трьох легковиків виникли у селі Пнів, селищі Богородчани та місті Долина. Усі населені пункти знаходяться на значній відстані одне від одного. У коментарі ZAXID.NET речниця обласного ДСНС Христина Перцович повідомила, що причини пожежі наразі встановлюються. У прес-службі поліції Івано-Франківської області детальнішу інформацію пообіцяли надати найближчим часом.
За інформацією управління цивільного захисту населення, о 02:50 у п'ятницю 18 лютого в селі Пнів загорівся мотор мікроавтобуса Mercedes Sprinter на приватному подвір'ї. Мікроавтобус не згорів, але вогонь пошкодив моторний відсік мікроавтобуса. О 02:54 в місті Долина на вулиці Бандери виникла пожежа трьох легкових автомобілів – Renault Logan, Peugeot Expert та Volkswagen Golf, які знаходилися на стоянці між житловими будинками. Вогонь повністю знищив автомобіль Renault Logan. О 03:01 в селищі Богородчани на вулиці Шевченка загорілися три мікроавтобуси Mercedes Sprinter, які знаходилися на автомобільній стоянці. Два мікроавтобуси згоріли, один пошкоджений.