На Прикарпатті за одну ніч повнісю згоріли два мікроавтобуси Mercedes Sprinter та легковик Renault Logan

На Прикарпатті вночі 18 лютого горіли чотири мікроавтобуси та три легковики. Внаслідок пожежі повністю згоріли два мікроавтобуси Mercedes Sprinter у селищі Богородчани та легковик Renault Logan у Долині, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Пожежі чотирьох мікроавтобусів та трьох легковиків виникли у селі Пнів, селищі Богородчани та місті Долина. Усі населені пункти знаходяться на значній відстані одне від одного. У коментарі ZAXID.NET речниця обласного ДСНС Христина Перцович повідомила, що причини пожежі наразі встановлюються. У прес-службі поліції Івано-Франківської області детальнішу інформацію пообіцяли надати найближчим часом.

За інформацією управління цивільного захисту населення, о 02:50 у п'ятницю 18 лютого в селі Пнів загорівся мотор мікроавтобуса Mercedes Sprinter на приватному подвір'ї. Мікроавтобус не згорів, але вогонь пошкодив моторний відсік мікроавтобуса. О 02:54 в місті Долина на вулиці Бандери виникла пожежа трьох легкових автомобілів – Renault Logan, Peugeot Expert та Volkswagen Golf, які знаходилися на стоянці між житловими будинками. Вогонь повністю знищив автомобіль Renault Logan. О 03:01 в селищі Богородчани на вулиці Шевченка загорілися три мікроавтобуси Mercedes Sprinter, які знаходилися на автомобільній стоянці. Два мікроавтобуси згоріли, один пошкоджений.