В автомобілі вигорів моторний відсік, пошкоджена передня частина

Невідомі зловмисники у ніч проти 17 лютого підпалили автомобіль рівненського підприємця Богдана Цимбалюка. Авто стояло під вікнами багатоповерхівки у Рівному. Рятувальники вчасно загасили пожежу, з місця події вилучили предмети, які свідчать про підпал.

Про те, що невідомі особи уночі підпалили у Рівному автомобіль, поліція Рівненської області повідомила у четвер, 17 лютого. Повідомлення у поліцію надійшло близько другої ночі, у дворі багатоповерхівки на вулиці Князя Володимира у Рівному горів автомобіль. Пожежу вчасно загасили. Вогнем пошкоджено моторний відсік та передню частину авто.

«На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Peugeot-3008 належить 32-річному рівнянину, приватному підприємцю»,— ідеться у повідомленні.

З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви із запахом паливно-мастильних матеріалів, які свідчать про підпал. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 194 ККУ). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

За інформацією ZAXID.NET, підпалений автомобіль належить 32-річному підприємцю Богдану Цимбалюку, який займається ресторанним бізнесом та наданням послуг мобільного харчування. Чоловік мешкає у Рівному на вул. Князя Володимира.