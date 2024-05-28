Чоловіки були засуджені за крадіжку, розбій та викрадення людини, а також дезертирство

Коломийський міськрайонний суд звільнив від відбування покарання трьох уродженців Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей. У супроводі військовослужбовців Нацгвардії вони мають прибути для укладення контракту та проходження військової служби.

Як йдеться в ухвалах суду, прийнятих 24 травня, про звільнення засуджених клопотав начальник Коломийської виправної колонії № 41. Розглянувши заяви, суддя Денис Коваленко ухвалив рішення звільнити від відбування покарання трьох чоловіків з сіл Доробристів Дрогобицького району та Сураж Шумського району, а також з міста Виноградів. Вони були засуджені відповідно за крадіжку, розбій та викрадення людини, а також дезертирство.



Звільнені з-під варти не пізніше 24 годин після ухвали суду мали прибути у супроводі військовослужбовців Національної гвардії України для укладення контракту та проходження військової служби. Їм заборонили без дозволу командира перебувати у будь-яких місцях поза межами місця дислокації військової частини, з якою вони уклали контракт. Ухвали може бути оскаржені в Івано-Франківському апеляційному суді протягом 7 днів з дня їх проголошення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. За даними Міністерства юстиції, понад 3 тис. в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію. 25 травня міністр юстиції України Денис Малюська, заявив, що добровільно мобілізовані до ЗСУ українські засуджені служитимуть у штурмових підрозділах.