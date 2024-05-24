Півсотні в’язнів Райковецької виправної колонії виявили бажання вступити до лав Збройних сил України. Усі клопотання про умовно-дострокове звільнення 50 засуджених від відбування покарання для проходження військової служби 22 травня задовольнив Хмельницький міськрайонний суд.

Як повідомили 23 травня на офіційній сторінці суду, розгляд клопотань відбувався у режимі відеоконференції.

«Переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме – крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, однак впевнені, що зможуть оволодіти ними досить швидко», – зазначають у Хмельницькому міськрайонному суді.

Після набрання ухвали законної сили, представники Національної гвардії України доставлятимуть чоловіків до Хмельницького ТЦК та СП для укладання контракту, після чого їх відправлять на службу у заздалегідь визначені військові частини.

Над колишніми в’язнями будуть здійснювати адміністративний нагляд командири військової частини. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський 17 травня підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. За даними Міністерства юстиції, понад 3 тис. в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію.