На ринку в Новій Каховці знайшли саморобний вибуховий пристрій

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 14:52310

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На ринку у Новій Каховці Херсонської області правоохоронці знешкодили саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Сьогодні близько 7:00 до чергової частини Новокаховського відділу поліції зателефонувала місцева жителька. Жінка розповіла, що на вулиці біля магазину, в якому вона працює на міському ринку, перебуває невідомий підозрілий предмет. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події і відвели громадян на безпечну відстань», – йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета спрямували в експертно-криміналістичний центр на дослідження.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Поліцейські проводять заходи зі встановлення особи зловмисника, причетного до пригоди. Тривають першочергові слідчі дії.

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