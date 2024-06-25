Аварія у Вараському районі сталася вранці 24 червня

У понеділок, 24 червня, у селі Кухітська Воля Вараського району 15-річний водій мотоцикла не впорався з керування і впав. Підлітка у стані коми госпіталізували в лікарню, про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 05:00 на вулиці Набережній. 15-річний водій мотоцикла Shineray не впорався з керуванням і впав на дорогу.

«Неповнолітнього госпіталізували у стані коми із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку. Відомо, що він посвідчення водія не мав і перебував без мотошолома», – зазначили у поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості). Усі обставини ДТП наразі встановлюють.