За перший тиждень червня з місць позбавлення волі Рівненщини звільнили 85 засуджених, які виявили бажання долучитися до лав ЗСУ. Про це 10 червня повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Перед відправкою до військових частин кожного з 85 в’язнів перевірили на відповідність вимогам за віком, станом здоров’я та фізичною підготовкою. Крім того, вони усі пройшли професійно-психологічний відбір та військово-лікарську комісію.

«Із в’язнями спілкувались уповноважені військовослужбовці, які відбирали їх для служби у своїх військових частинах. Тоді кожне клопотання про умовно-дострокове звільнення засуджених розглядав суд, ухвалювалося рішення і лише після набрання ним законної сили вже колишні в’язні поїхали у відповідні підрозділи. Там вони пройдуть військову підготовку та стануть на захист держави», – зазначають у прокуратурі.

Нині 85 колишніх засуджених уже підписали контракт для служби в ЗСУ, ще 18 осіб чекають набрання законної сили рішень судів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на Рівненщині 273 в’язні вирішили стати військовослужбовцями, більшість – з Полицької виправної колонії. Придатними до служби визнали 164 чоловіків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. За даними Міністерства юстиції, понад 3 тис. в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію. 25 травня міністр юстиції України Денис Малюська, заявив, що добровільно мобілізовані до ЗСУ українські засуджені служитимуть у штурмових підрозділах.