На Рівненщині лікарі провели операцію на працюючому серці

У п’ятницю, 23 лютого, кардіохірурги вперше провели на Рівненщині операцію TAVI, що полягала у заміні аортального клапану без зупинки серця через трьохсантиметровий розріз. Як повідомили у відділенні мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур, пацієнткою стала 89-річна жінка.

«Пацієнтка страждала від критичного стенозу аортального клапана – вади серця, при якій один із основних клапанів майже не відкривається», – розповів завідувач відділення інтервенційної радіології Роман Овсійчук.

У медзакладі зазначили, що TAVI – це транскатетерна заміна аортальна клапана, операція на серці через невеликий розріз без зупинки кровообігу. Це сучасна процедура, яку лікарі Центру дитячої кардіології проводять не лише у Києві, а й у різних регіонах країни.

Оперативне втручання тривало 2 години. Проводили її лікарі Рівненської центральної міської лікарні та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.