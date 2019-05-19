На Рівненщині після удару блискавки згорів будинок поліцейського

У Здолбунові блискавка влучила в будинок

У Здолбунові, що на Рівненщині, вночі 18 травня трапилася пожежа – унаслідок удару блискавки під час грози загорівся будинок.

Прес-служба місцевого управління ДСНС повідомила, що загоряння трапилось близько 2-ї години ночі. Вогонь повністю знищив покрівлю та перекриття.

Як інформує «Радіо Трек», речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко повідомила, що блискавка влучила в будинок патрульного поліцейського Максима Загороднього.

«Через блискавку, яка влучила в дім у Здолбунові, де проживала велика родина Макса, без даху над головою залишилось 7 осіб. Можна тільки уявити, скільки коштує відбудувати дім з нуля», – написала спікерка поліції.

Вона на своїй сторінці в Facebook також оголосила про збір коштів постраждалим.

Нагадаємо, під час негоди, що прокотилася Західною Україною протягом двох останніх днів, сталося кілька нещасних випадків. Зокрема 18 травня у Чортківському районі Тернопільської області кульова блискавка залетіла в приватний будинок і вибухнула. Від вибуху в будівлі обвалилася підвісна стеля.

Того ж дня на Буковині від удару блискавки в полі загинули двоє чоловіків. Постраждалі випасали худобу неподалік високовольтних ліній електропередач у селі Вашківці Сокирянського району.