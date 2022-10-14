Висота конструкції у бойовому положенні сягає десяти метрів

Підприємці з Рівненщини передали військовим перші три автомобілі з вишками для відеоспостереження. Комплекс допомагатиме військовим оперативно виявляти ворога та координувати підрозділи артилерії.

Як повідомляє АрміяInform, висота конструкції в бойовому положенні більше ніж десять метрів, що дозволяє бачити українським командирам на кілометри вперед. У салоні автомобіля Mitsubishi L200 встановлений автономний пункт управління, ноутбук, камера, акумуляторні батареї, жорсткі диски. Цей комплекс спроможний контролювати місцевість, виявляти ворога та координувати підрозділи артилерії на знищення ворожих цілей.

З метою збереження життя й здоров’я військовослужбовців працювати можна з-за укриття. Це дає можливість вести спостереження, збирати дані, узагальнювати й передавати їх для прийняття відповідних рішень, особливо на територіях, де наразі немає електроенергії, мобільного зв’язку та інтернету.

Ідею обладнати спостережні пункти місцеві підприємці запозичили з Полтавщини, щоправда, її доопрацювали. На вишку встановлюється роботизована камера, яка спостерігає за місцевістю та в автоматичному режимі фіксує будь-які рухи чи переміщення.

Як зазначив керівник підприємства Роман, з 2014 року військові використовували такі вишки спостереження як стаціонарні, але наразі лінія фронту постійно рухається, а тому потреби підрозділів у мобільності зросли.

«Процес розгортання та згортання займає лічені хвилини та не потребує особливих зусиль екіпажу. Стійка для кріплення антени на кузові автомобіля універсальна, а тому дозволяє в разі потреби кріпити замість неї будь-які змінні штативи й турель для ПТУР, ЗУ-23-2 чи ДШК. У такий спосіб автомобіль для спостереження можна за потреби перетворити на автомобіль для бойового застосування», – розповів він.