Підозрюваний не зміг надати документи, які б підтверджували законність походження каміння

Правоохоронці провели обшуки в помешканні 41-річного жителя Квасилова та на території підприємства, яким він користується, й виявили близько 970 кілограмів бурштину невідомого походження. Про це повідомила 5 серпня поліція Рівненської області.

«Слідчі повели санкціоновані обшуки за оперативною інформацією працівників управління карного розшуку України. У домоволодінні 41-річного жителя Квасилова поліцейські виявили та вилучили орієнтовно 70 кілограмів бурштину. Крім того, слідчі дії провели і на території підприємства у Здолбунові, кількома приміщеннями якого користується чоловік, де вилучили ще близько 900 кілограмів бурштину», – зазначають правоохоронці.

Житель Рівненщини стверджував, що має усі необхідні документи, проте так їх і не надав. Загальну вартість вилученого оцінюють у 60 тис. доларів.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами). Санкція статті передбачає до 170 тис. грн штрафу, обмеження або позбавлення волі до трьох років.