З 13 квітня на Рівненщині дозволили продаж алкогольних напоїв. Щоправда, придбати їх можна буде лише з 11:00 до 16:00. Рішення прийняли з економічних мотивів. Згідно з розрахунками, заборона продажу алкоголю може спричинити місцевим бюджетам збитків на 48 млн грн.

Про рішення Ради оборони області повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль зранку в середу, 13 квітня. Продавати алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00. Зазначається, що рішення прийняли лише з економічних мотивів.

«За нинішніми розрахунками, втрати бюджетів територіальних громад від заборони торгівлі алкогольними напоями (крім пива) становитимуть 48 млн грн. Нагадаю, Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні сили України», – зазначив він.

Від продажу алкоголю протягом минулого року з області до державного бюджету надійшло понад 19 млн грн акцизного податку. Ще 88 млн грн надійшло до місцевих бюджетів.

Також Віталій Коваль закликав мешканців області не зловживати алкогольними напоями. «Разом з тим, наголошую! Дозвіл на продаж алкоголю не відміняє відповідального вживання спиртних напоїв. Будьте розважливими та мудрими», – звернувся Віталій Коваль.

Додамо, що продаж алкоголю на Рівненщині заборонили 2 березня у зв'язку з воєнним станом. Згодом, з 16 березня, в області таки дозволили продавати пиво. Водночас на сусідній Волині заборону на продаж спиртних напоїв повністю скасували 22 березня.