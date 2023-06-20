На Рівненщині судили чоловіка, який продавав привезені для ЗСУ автомобілі. Йдеться про три позашляховики, які чоловік продав у Дубно за 14 тис. доларів. Після цього його затримала поліція. Свою провину чоловік визнав та заявив про розкаяння через те, що «піддався спокусі та продавав гуманітарну допомогу». Суд призначив йому два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду, три позашляховики були завезені з-за кордону в Україну на початку березня цього року. Знайомі обвинуваченого привезли Ford Ranger, SsangYong Kyron та Land Rover FreeLander. Отримувачем гуманітарної допомоги був зазначений луцький благодійний фонд «Добра справа».

Микола С. мав передати автомобілі військовим. Однак натомість вирішив продати позашляховики. 8 березня він отримав від військових 14 тис. доларів, що у перерахунку на гривні становить понад 533 тис. грн. Після цього його затримала поліція.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років тюрми.

У квітні Микола С. підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. На судовому засіданні він пояснив, що сам не переганяв автомобілі, але організовував процес. Займатись цим почав на прохання родича, який наразі воює у Бахмуті. Організувавши декілька разів передачу авто військовим, чоловік звернувся до засновника благодійного фонду «Добра справа», аби його долучили до організації. Він заперечив, що у благодійному фонді хтось знав про його махінації.

«Отримав у Дубно 14,6 тис. доларів за продаж автомобілів, для чого додав пакет документів, що це як гуманітарна допомога для ЗСУ та акти-передачі від БФ «Добрих справ», і був затриманий працівниками поліції. В фонді «Добрих справ» не знали про це, він нікому не говорив про свої плани продати автомобілі. Зараз він на 100% кається, що піддався спокусі й продавав гуманітарну допомогу», – пояснював чоловік.

Суддя Олександра Жуковська затвердила угоду про визнання винуватості. Чоловікові призначили п'ять років ув'язнення, але від відбування покарання звільнили, обмежившись двома роками іспитового терміну. Також йому протягом двох років буде заборонено займатись розподілом гуманітарної допомоги.

Три позашляховики передадуть на потреби армії, а гроші, які військові дали за їхню купівлю, їм повернуть.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Однак судячи з того, що прокурор і обвинувачений підписали угоду, то, імовірно, оскаржувати вирок ніхто не буде.