Перевантажені автомобілі на Рівненщині вилучатимуть на потреби військових. Рішення прийняли через велику кількість перевантажених фур, які нищать асфальт.

Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, протягом останніх тижнів на дорогах області побільшало перевантажених автомобілів.

«Окремі власники видобувного бізнесу «під шумок» вантажать автомобілі так, що асфальт тріщить. Війна – не привід руйнувати асфальтне покриття області. Я попереджаю один раз: упіймаємо хоч одну вантажівку з «перегрузом», залучимо на потреби ЗСУ. Будуть возити не камінь з кар’єрів, а те що потрібно нашим військовим», – зазначив Віталій Коваль.

Також він проанонсував, що найближчими днями на дороги області повернеться «Укртрансбезпека», яка проводитиме перевірки.

Нагадаємо, з 2 березня на Рівненщині поліція вилучає автомобілі у п'яних водіїв.