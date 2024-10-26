Внаслідок вибуху гранати у гаражі загинули батько та син

На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинула родина переселенців – батько та син. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

У четвер, 24 жовтня, близько 20:00 до правоохоронців звернувся голова Степанської селищної ради та розповів, що у гаражі виявили двох загиблих чоловіків: 60-річного батька та 30-річного сина. Голова сільради припустив, що, ймовірно, вони отруїлися чадним газом.

Однак, правоохоронці, які прибули на виклик, попередньо встановили, що батько та син загинули внаслідок вибуху гранати. Вибухотехніки вилучили з місця події уламки гранати Ф-1.

За фактом загибелі двох чоловіків та незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Правоохоронці встановлюють, за яких обставин стався вибух, а також походження гранати.

Відомо, що батько разом із сином переїхали на Рівненщину з Луганщини у березні 2022 року.

Нагадаємо, 8 вересня у селі Синів Рівненського району через вибух гранати загинув 69-річний чоловік.