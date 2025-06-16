На Рівненщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 16-річний мотоцикліст
Підліток їхав без мотошолома та не мав водійського посвідчення
У неділю, 15 червня, поблизу села Рудка Вараського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з деревом загинув 16-річний мотоцикліст. Про це повідомила пресслужба поліції області.
За даними слідства, 16-річний житель села Більська Воля, водій мотоцикла Lifan, не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та врізався у дерево. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події – медики «швидкої» лише констатували смерть.
«Підліток був без мотошолома, не мав посвідчення водія, а його мотоцикл не був зареєстрований в установленому законодавством порядку», – повідомляють у поліції.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).