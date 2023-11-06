На Рівненщині вперше за останні півроку зафіксували летальний випадок коронавірусу. Помер літній чоловік, який мав супутнє захворювання серця. До цього смерть від коронавірусу фіксували на Рівненщині в квітні цього року.

Як повідомила «Суспільному» завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва, від коронавірусу помер 83-річний житель Костопільської громади.

«Хворий звертався до сімейного лікаря з 25 жовтня з клінічними симптомами, такими як підвищення температури тіла до 38,5 і кашель. 27 жовтня його госпіталізували в реанімаційне відділення, де в нього діагностували коронавірусну хворобу і супутнє захворювання – ішемічну хворобу серця», – розповіла Юлія Терентьєва.

29 жовтня чоловік помер. З анамнезу було відомо, що хворий нещеплений.

У прес-службі Рівненської ОВА додають, що за минулий тиждень на території Рівненщини підтвердили 247 випадків коронавірусу, що на чверть більше від попереднього тижня.