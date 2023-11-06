На Рівненщині вперше за півроку зафіксували смерть від коронавірусу
Від ускладнень хвороби помер 83-річний чоловік, який мав супутнє захворювання
На Рівненщині вперше за останні півроку зафіксували летальний випадок коронавірусу. Помер літній чоловік, який мав супутнє захворювання серця. До цього смерть від коронавірусу фіксували на Рівненщині в квітні цього року.
Як повідомила «Суспільному» завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва, від коронавірусу помер 83-річний житель Костопільської громади.
«Хворий звертався до сімейного лікаря з 25 жовтня з клінічними симптомами, такими як підвищення температури тіла до 38,5 і кашель. 27 жовтня його госпіталізували в реанімаційне відділення, де в нього діагностували коронавірусну хворобу і супутнє захворювання – ішемічну хворобу серця», – розповіла Юлія Терентьєва.
29 жовтня чоловік помер. З анамнезу було відомо, що хворий нещеплений.
У прес-службі Рівненської ОВА додають, що за минулий тиждень на території Рівненщини підтвердили 247 випадків коронавірусу, що на чверть більше від попереднього тижня.