На Рівненщині з 22 квітня розпочне роботу мобільна амбулаторія. Місцеві жителі зможуть конфеденційно та безкоштовно пройти огляд для виявлення небезпечних хвороб. Про це повідомила 18 квітня пресслужба обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У спеціально облаштованій мобільній амбулаторії мешканці області зможуть конфіденційно та безоплатно обстежитися на ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.

В амбулаторії працюватиме мультидисциплінарна команда, до складу якої входитимуть: співробітник обласного центру контролю та профілактики хвороб, який координуватиме діяльність амбулаторії; медична сестра або лікар закладу охорони здоров’я; соціальні працівники з неурядових організацій, які надають послуги з профілактики і догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, а також штатні соцпрацівники.

Маршрути виїздів:

22 квітня – Острог;

23 квітня – Корець;

24 квітня – Гоща;

25 квітня – Сарни.

Додамо, що спеціалізовані авто для регіонів закупили у рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я України та Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією через UNICEF Ukraine.