Велопатруль працюватиме у Рівному протягом теплої пори року, з травня до жовтня

З травня у Рівному відновив свою роботу велопатруль. Це вже шостий рік роботи цього підрозділу патрульної поліції в місті. Як і раніше, велопатруль чергуватиме переважно в парках, зелених зонах та місцях масового скупчення людей.

Відео з тренуванням патрульних опублікували на сторінці патрульної поліції Рівненщини у вівторок, 3 травня. «Рівненський велопатруль розпочинає свою роботу. Зустрічайте на вулицях Рівного», – йдеться у дописі.

Традиційно велопатруль розпочинає роботу на початку травня і завершує її в жовтні. У зимовий період працівники підрозділу повертаються до автопатрулювання.

Зазначимо, що вперше велопатруль запрацював у Рівному в 2017 році. Тоді до його складу входили лише п'ятеро поліцейських. Станом на 2021 рік у складі велопатруля було 12 поліцейських. Рівне стало дев'ятим містом України, де створили такий підрозділ патрульної поліції.